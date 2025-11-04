На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Белгородской области рассказал о восстановлении жилья в Шебекино

Гладков рассказал о ходе восстановления поврежденного ВСУ жилья в Шебекино
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В городе Шебекино в Белгородской области продолжается ремонт жилых домов, которые получили повреждения в результате обстрелов украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Посмотрел ход восстановления жилья, поврежденного от обстрелов ВСУ. Одни из самых сложных объектов — многоквартирные дома, где после ударов беспилотников ВСУ был нарушен конструктив», — рассказал глава области.

По его словам, в доме на Шумилова, 23 на 85% завершен ремонт фасада, и продолжается внутренняя отделка. Аналогичные работы идут в 25-м доме на той же улице.

Кроме того, более 70 домов в городе накрыли антидроновой сеткой. На некоторых объектах ее пришлось заменить из-за несоответствия эксплуатационным нормам.

Накануне при ударе БПЛА ВСУ по предприятию в Шебекино мужчина получил слепое осколочное ранение груди. Помимо этого, в Грайвороне женщина получила баротравму в результате детонации беспилотника. В селе Новостроевка-Первая также баротравму получил водитель автомобиля.

Атаки ВСУ на регион продолжаются почти в ежедневном режиме.

Ранее стали известны последствия атак украинской армии на Белгородское водохранилище.

