На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина и двое мужчин получили ранения и травмы в результате атаки дронов ВСУ

Гладков: три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В результате атаки украинских беспилотников на три населенных пункта Белгородской области пострадали трое местных жителей. Подробности в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Пострадали три мирных жителя», — написал глава области.

Так, при ударе БПЛА по предприятию в Шебекино мужчина получил слепое осколочное ранение груди. В Грайвороне женщина получила баротравму в результате детонации беспилотника. В селе Новостроевка-Первая также баротравму получил водитель автомобиля. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Проходить лечение в больнице будет только житель Шебекино, остальных пострадавших отправили по домам.

Также 2 ноября при атаке украинской армии пострадали жители хутора Кургашки Белгородской области. Одна из пострадавших находилась в крайне тяжелом состоянии при транспортировке в больницу. Спасти ее жизнь врачам не удалось.

Ранее в одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами