Женщина и двое мужчин получили ранения и травмы в результате атаки дронов ВСУ

Гладков: три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

В результате атаки украинских беспилотников на три населенных пункта Белгородской области пострадали трое местных жителей. Подробности в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Пострадали три мирных жителя», — написал глава области.

Так, при ударе БПЛА по предприятию в Шебекино мужчина получил слепое осколочное ранение груди. В Грайвороне женщина получила баротравму в результате детонации беспилотника. В селе Новостроевка-Первая также баротравму получил водитель автомобиля. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Проходить лечение в больнице будет только житель Шебекино, остальных пострадавших отправили по домам.

Также 2 ноября при атаке украинской армии пострадали жители хутора Кургашки Белгородской области. Одна из пострадавших находилась в крайне тяжелом состоянии при транспортировке в больницу. Спасти ее жизнь врачам не удалось.

Ранее в одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА.