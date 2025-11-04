На Филиппинах погибли более 20 человек из-за тайфуна

На центральную часть Филиппин обрушился тайфун «Калмаэги», в результате чего погибли 26 человек. Об этом пишет газета Inquirer со ссылкой на официального представителя управления гражданской обороны республики Джуни Кастильо.

«Число погибших в результате тайфуна возросло до 26 человек», — отмечается в сообщении.

Тела 22 жертв стихии были обнаружены в регионе Центральные Висайи. Устанавливаются личности погибших.

Власти эвакуировали около 387 тысяч человек.

22 октября во Вьетнаме отменили многие авиарейсы из-за надвигающегося тайфуна «Фэншэнь». Более 150 коммун в провинциях Хюэ, Дананг, Куангчи и Куангнгай столкнулись с риском наводнений и оползней. Волны высотой до шести метров уже обрушились на набережную реки Хан в Дананге, затопив улицу Нху Нгует и разрушив тротуары.

Позже МЧС России доставило гуманитарную помощь во вьетнамский город Ханой, население которого пострадало от тайфуна. Вьетнаму было передано 30 тонн гуманитарного груза, включающего в себя палатки для временного размещения, продовольственные товары, спасательные лодки для проведения поисково-спасательных операций, а также постельные принадлежности.

Ранее во Франции более 100 тысяч домов остались без света из-за урагана.