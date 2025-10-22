Во Вьетнаме отменили многие рейсы из-за тайфуна «Фэншэнь»

Авиакомпании Вьетнама отменили многие рейсы из-за надвигающегося тайфуна «Фэншэнь». Об этом сообщил портал VnExpress.

Более 150 коммун в провинциях Хюэ, Дананг, Куангчи и Куангнгай столкнулись с риском наводнений и оползней, поскольку шторм «Фэншэнь», ослабленный холодным воздухом, приближается к центральному побережью с проливными дождями и сильным ветром, пишет издание.

Волны высотой до шести метров уже обрушились на набережную реки Хан в Дананге, затопив улицу Нху Нгует и разрушив тротуары.

К полудню 21 октября эпицентр шторма находился примерно в 450 километрах от берега. Метеорологи предупреждают, что до 23 октября вдоль побережья от южного Куангчи до Куангнгая ожидаются волны высотой 3–5 метров.

С ночи 22 октября по 24 октября в районе Куангчи и Дананга ожидается от 400 до 600 мм осадков, в некоторых районах превысит 800 мм, а в течение трех часов ожидается более 200 мм ливней. В Хатине и Куангнгае прогнозируется от 100 до 250 мм осадков, местами более 400 мм.

Сформировавшийся к востоку от Филиппин 18 октября ураган «Фэншэнь» вошел в Южно-Китайское море 19 октября и стал 12-м штормом в этом году. Он достиг максимальной силы, но затем замедлился под воздействием холодного воздуха. Ожидается, что к вечеру среды шторм ослабеет.

Ранее на Хайнане затопило городские улицы из-за тайфуна «Матмо».