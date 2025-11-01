Россия доставила Вьетнаму гумпомощь для пострадавших от тайфунов

МЧС России организовало доставку гуманитарной помощи в город Ханой, Вьетнам. Эта мера направлена на поддержку населения, пострадавшего от разрушительных тайфунов, обрушившихся на центральные регионы страны, говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

«30 октября в Ханой специальным рейсом МЧС России доставлена помощь, которая предназначена для жителей Вьетнама, пострадавших от обрушившихся на центральную часть страны тайфунов», — говорится в официальном сообщении.

В рамках оказания поддержки вьетнамской стороне было передано 30 тонн гуманитарного груза, включающего в себя палатки для временного размещения, продовольственные товары, спасательные лодки для проведения поисково-спасательных операций, а также постельные принадлежности. В торжественной церемонии передачи гуманитарной помощи принял участие Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

Как подчеркивает МИД РФ, данная гуманитарная операция была осуществлена по личному распоряжению Президента России Владимира Путина и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации.

