На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия доставила Вьетнаму гумпомощь для пострадавших от тайфунов

МИД: Россия оказала Вьетнаму гуманитарную помощь для пострадавших от тайфунов
true
true
true
close
Телеграм-канал «МЧС России»

МЧС России организовало доставку гуманитарной помощи в город Ханой, Вьетнам. Эта мера направлена на поддержку населения, пострадавшего от разрушительных тайфунов, обрушившихся на центральные регионы страны, говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

«30 октября в Ханой специальным рейсом МЧС России доставлена помощь, которая предназначена для жителей Вьетнама, пострадавших от обрушившихся на центральную часть страны тайфунов», — говорится в официальном сообщении.

В рамках оказания поддержки вьетнамской стороне было передано 30 тонн гуманитарного груза, включающего в себя палатки для временного размещения, продовольственные товары, спасательные лодки для проведения поисково-спасательных операций, а также постельные принадлежности. В торжественной церемонии передачи гуманитарной помощи принял участие Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

Как подчеркивает МИД РФ, данная гуманитарная операция была осуществлена по личному распоряжению Президента России Владимира Путина и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации.

Ранее власти Вьетнама рассказали о последствиях наводнения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами