Во Франции более 100 тысяч домов остались без света из-за урагана

Во Франции около около 140 тысяч домов остались без электричества из-за урагана «Бенжамен». Об этом сообщает газета Le Parisien, ссылаясь на компанию-оператора энергосетей Enedis.

В числе пострадавших регионов Новая Аквитания на юго-западе Франции и Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке.

В ликвидации последствий урагана задействовано более тысячи сотрудников Enedis. Национальная метеослужба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 19 департаментах.

В июле этого года российские туристы в Таиланде остались без электричества и доступа к пляжам из-за тропического шторма «Випха». Как сообщали СМИ, деревья и рекламные щиты на Пхукете, а в воздухе витают крыши вилл и остановок. На фоне разгула стихии почти все рестораны и пляжи в городе закрыты, а власти предупреждают о риске наводнений и схода оползней.

Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Пхумтама Вечаячая тогда предупреждал о превышении уровня воды в реке Меконг. Властям регионов было поручено уделять особое внимание районам, где выпало более 90 мм осадков, зонам с высоким риском наводнений и районам, в которых есть сложности с обеспечением дренажа воды.

До этого жители Гонконга рассказали о поваленных деревьях и закрытых кафе из-за тайфуна.