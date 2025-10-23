На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции более 100 тысяч домов остались без света из-за урагана

Le Parisien: более 140 тыс. домов остались без света из-за урагана Бенжамен
true
true
true
close
Depositphotos

Во Франции около около 140 тысяч домов остались без электричества из-за урагана «Бенжамен». Об этом сообщает газета Le Parisien, ссылаясь на компанию-оператора энергосетей Enedis.

В числе пострадавших регионов Новая Аквитания на юго-западе Франции и Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке.

В ликвидации последствий урагана задействовано более тысячи сотрудников Enedis. Национальная метеослужба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 19 департаментах.

В июле этого года российские туристы в Таиланде остались без электричества и доступа к пляжам из-за тропического шторма «Випха». Как сообщали СМИ, деревья и рекламные щиты на Пхукете, а в воздухе витают крыши вилл и остановок. На фоне разгула стихии почти все рестораны и пляжи в городе закрыты, а власти предупреждают о риске наводнений и схода оползней.

Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Пхумтама Вечаячая тогда предупреждал о превышении уровня воды в реке Меконг. Властям регионов было поручено уделять особое внимание районам, где выпало более 90 мм осадков, зонам с высоким риском наводнений и районам, в которых есть сложности с обеспечением дренажа воды.

До этого жители Гонконга рассказали о поваленных деревьях и закрытых кафе из-за тайфуна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами