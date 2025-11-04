На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам дадут на 5 дней больше для оплаты коммуналки

Депутат Колунов: срок оплаты ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число с марта 2026 года
Alexander Legky/Global Look Press

С 1 марта 2026 года россияне смогут оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства на пять дней позже — не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

По словам парламентария, изменение сроков призвано сделать оплату коммунальных услуг более удобной для граждан. Он отметил, что многие россияне получают заработную плату не в начале месяца, а ближе к 12–15 числам, поэтому перенос крайнего срока позволит людям вносить платежи без спешки.

Колунов добавил, что нововведение поможет избежать просрочек и начисления пени, а также станет дополнительной мерой поддержки для населения.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала на портале проектов нормативных актов расчет минимальных и максимальных уровней тарифов на электроэнергию в 2026 году. В проекте предложения указано, что для большинства регионов рост составит 10,8–10,9%. Исключение составляют новые регионы. Так, в Донецкой и Луганской народных республиках тарифы могут вырасти на 50%.

Ранее поставщику электроэнергии в Новороссию и Донбасс отменили НДС.

