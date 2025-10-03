В России предложили повысить тарифы на электроэнергию

ФАС предложила повысить на 11% тарифы на электроэнергию в 2026 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала на портале проектов нормативных актов предложение, которое устанавливает минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в 2026 году.

В службе отметили, что рост максимальных тарифов в 2026 году соответствует росту цен на электроэнергию, который был предусмотрен прогнозом социально-экономического развития страны в размере 11,3%.

В проекте предложения указано, что для большинства регионов рост составит 10,8–10,9%. Исключение составляют новые регионы. Так, в Донецкой и Луганской народных республиках тарифы могут вырасти на 50%. Однако даже после такого повышения плата за электричество в этих регионах останется одной из минимальных по России.

С 1 июля текущего года в России произошло плановое повышение коммунальных тарифов. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ будет существенно варьироваться. В среднем по стране рост составил 11,9%.

Показатель 2025 года — наиболее значительное одноразовое повышение за последние 10 лет (в 2024 году — 9,8%, в 2023 году — 8,1%). В Москве тарифы выросли в среднем на 15%, при этом электроэнергия подорожала на 12,6–22,8% в зависимости от категории потребителей.

Как именно изменятся цены на коммуналку, чем обусловлено повышение, почему тарифы растут и как уменьшить расходы в платежках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее поставщику электроэнергии в Новороссию и Донбасс отменили НДС.