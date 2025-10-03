На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили повысить тарифы на электроэнергию

ФАС предложила повысить на 11% тарифы на электроэнергию в 2026 году
true
true
true
close
Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала на портале проектов нормативных актов предложение, которое устанавливает минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в 2026 году.

В службе отметили, что рост максимальных тарифов в 2026 году соответствует росту цен на электроэнергию, который был предусмотрен прогнозом социально-экономического развития страны в размере 11,3%.

В проекте предложения указано, что для большинства регионов рост составит 10,8–10,9%. Исключение составляют новые регионы. Так, в Донецкой и Луганской народных республиках тарифы могут вырасти на 50%. Однако даже после такого повышения плата за электричество в этих регионах останется одной из минимальных по России.

С 1 июля текущего года в России произошло плановое повышение коммунальных тарифов. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ будет существенно варьироваться. В среднем по стране рост составил 11,9%.

Показатель 2025 года — наиболее значительное одноразовое повышение за последние 10 лет (в 2024 году — 9,8%, в 2023 году — 8,1%). В Москве тарифы выросли в среднем на 15%, при этом электроэнергия подорожала на 12,6–22,8% в зависимости от категории потребителей.

Как именно изменятся цены на коммуналку, чем обусловлено повышение, почему тарифы растут и как уменьшить расходы в платежках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее поставщику электроэнергии в Новороссию и Донбасс отменили НДС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами