Поставщику электроэнергии в Новороссию и Донбасс отменили НДС

ГД приняла закон об отмене НДС для поставщика электричества в новые регионы РФ

Государственная дума России во втором и третьем чтениях приняла законопроект об отмене до 2028 года НДС для поставщика электроэнергии в новые регионы России. Об этом сообщает ТАСС.

Закон предполагает, что до 1 января 2028 года денежные средства, полученные энергосбытовой организацией, для целей поставки электрической энергии на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, не будут облагаться НДС.

Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что депутаты фракции »Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания с 10 до 5%.

Инициатива распространяется на мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия и крупы, овощи, фрукты и ягоды, детское питание, а также морепродукты. В условиях роста цен снижение НДС станет действенной мерой поддержки населения и позволит сделать основные продукты питания более доступными, отметили в партии.

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