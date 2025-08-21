«Один из координаторов»: Италия арестовала украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

В Италии арестован украинец, подозреваемый в диверсии на «Северных потоках»

Итальянская полиция арестовала украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью».

Итальянская полиция арестовала украинца, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщила прокуратура Германии.

По данным ведомства, украинца Сергея К. взяли под стражу в Римини. Как полагает следствие, он входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в сентябре 2022 года.

«Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из Ростока. Яхта ранее была арендована у немецкой компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность», — заявили в германской прокуратуре. Ожидается, что арестованного экстрадируют в ФРГ, где он предстанет перед судом.

Общеевропейский ордер на арест Сергея К. был выдан 18 августа, задержали его, по данным Der Spiegel, вечером 20 августа. Как уточняет итальянское агентство ANSA, в Римини он находился на отдыхе с семьей.

По данным СМИ, задержали мужчину на борту «Андромеды» — судна, предположительно, использованного для подрыва газопроводов. Сейчас украинец помещен в тюрьму города Болонья.

Кто организатор

В мае этого года президент США Дональд Трамп заявил, что может узнать, кто взорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», даже без проведения соответствующего расследования.

«Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам сказать [кто причастен к подрывам], не тратя много денег на расследование», — сказал американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме.

Трамп добавил, что «многие люди знают, кто взорвал» «Северные потоки».

В свою очередь британская газета The Times 18 июля указала на полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича, застреленного в Киеве, как на одного из «координаторов» подрыва «Северных потоков». Тело Воронича нашли 10 июля в Голосеевском районе украинской столицы с пятью огнестрельными ранениями. Полковника похоронили во Львове 13 июля.

На сегодняшний день Германия остается единственной страной в Европе, где официально ведется расследование диверсии на газопроводах. В июне 2024 года генпрокуратура страны выдала первый санкционированный ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева.

По версии немецких следственных органов, к операции была причастна группа из шести человек, которые арендовали яхту для закладки взрывчатки на дне Балтийского моря у острова Борнхольм.

Украинский след

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. На момент инцидента прокачка газа по первому маршруту была приостановлена для технического обслуживания, а второй еще не начал коммерческую эксплуатацию.

В результате были серьезно повреждены три из четырех ниток. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений и отказался оценивать возможные сроки восстановления.

Совместное расследование изданий Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD указало на причастность к диверсии трех сотрудников киевской дайвинг-школы Scuba Family: семейной пары Евгения и Светланы Успенских, а также Владимира Журавлева. Последний был назван главным исполнителем.

The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что подготовкой операции руководила группа высокопоставленных украинских военных и бизнесменов. По данным издания, изначально план был согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако позднее, после вмешательства ЦРУ, он потребовал его отмены. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, как утверждается, проигнорировал этот приказ. Украинская сторона категорически отрицает свою причастность к подрывам.

В феврале 2023 года известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование, согласно которому диверсия на газопроводах «Северный поток» была проведена при непосредственном участии ВМС США и поддержке норвежских военных.

По данным его источников, операция была спланирована и осуществлена в ходе учений НАТО «BALTOPS 22». Взрывчатку установили норвежские водолазы, а детонацию произвели дистанционно по акустическому сигналу с гидролокатора с противолодочного самолета. Херш утверждал, что решение о подрыве было принято на высшем уровне администрации бывшего тогда президентом США Джо Байдена. Белый дом отверг эти обвинения, назвав их «полностью вымышленными».

Президент России Владимир Путин публично отвергал версию об «украинском следе» в диверсии на трубопроводах, назвав ее «чушью».