На Камчатке зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Камчатки
Depositphotos

Землетрясение произошло у юго-восточного побережья Камчатки. Об этом сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» в Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в 16:45 по местному времени (7:45 мск). Отмечается, что их магнитуда достигла 6,3.

«Расстояние от ПК (Петропавловска-Камчатского — «Газета.Ru»): 158 [км]», — говорится в заявлении.

Очаг землетрясения находился на глубине 38,2 км. Его интенсивность в Петропавловске-Камчатском составила четыре балла.

Утром 4 ноября на сайте Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю появилась информация, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 57 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,2. Из них пять толчков были ощутимыми.

Накануне в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате природного катаклизма пострадали 877 человек. В ВОЗ предупредили, что в процессе разбора завалов количество раненых может увеличиться, так как в некоторых районах страны наблюдается критическая ситуация.

Ранее ученые сообщили о разрушении тектонической плиты в Тихом океане.

