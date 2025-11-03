На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число пострадавших от землетрясения в Афганистане приблизилось к 900

ВОЗ: число пострадавших от землетрясения в Афганистане достигло 877 человек
Denis Balibouse/Reuters

Число жертв и пострадавших в результате землетрясения на севере Афганистана достигло 877 человек. Об этом сообщает афганский Telegram-канал Tolo news со ссылкой на директора регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по странам Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.

«Сильное землетрясение, произошедшее минувшей ночью на севере страны, лишило жизни по меньшей мере 27 человек и оставило более 850 ранеными», — сказала она.

В организации предупредили, что в процессе спасательных операций по извлечению людей из-под завалов число жертв может увеличиться, поскольку ситуация в некоторых районах критическая. Балхи подчеркнула, что спасатели продолжают работу по оказанию пострадавшим необходимой помощи.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в центральной части Афганистана. Магнитуда составила 6,3. Спасательные службы продолжают разбор завалов и уточняют число пострадавших.

Ранее МИД Индии предложил помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану.

