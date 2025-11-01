Ученые заявили о разрушении тектонической плиты в Тихом океане

Ученые фиксируют процесс разрушения тектонической плиты Эксплорер в глубинах Тихого океана. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Изучая границы четырех тектонических плит ученые выявили, что плита распадается под собственным напряжением. Геологи отметили, что это этап естественного жизненного цикла зон субдукции, когда она одна плита «ныряет» под другую и обновляет земную кору.

Геолог Брэндон Шак из Университета штата Луизиана сравнил запуск зоны субдукции и попытку толкнуть поезд в гору. Он уточнил, что для этого необходимы огромные усилия. Однако, подчеркнул он, этот процесс нельзя остановить без негативных последствий, похожих на крушение поезда.

В октябре газета The New York Times (NYT) со ссылкой на ученых сообщила, что в США может произойти крупное землетрясение из-за разлома в тектонической плите вдоль побережья штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон.

