На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые заявили о разрушении тектонической плиты в Тихом океане

Science Advances: тектоническая плита Эксплорер распадается в Тихом океане
true
true
true
close
Wikipedia.org

Ученые фиксируют процесс разрушения тектонической плиты Эксплорер в глубинах Тихого океана. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Изучая границы четырех тектонических плит ученые выявили, что плита распадается под собственным напряжением. Геологи отметили, что это этап естественного жизненного цикла зон субдукции, когда она одна плита «ныряет» под другую и обновляет земную кору.

Геолог Брэндон Шак из Университета штата Луизиана сравнил запуск зоны субдукции и попытку толкнуть поезд в гору. Он уточнил, что для этого необходимы огромные усилия. Однако, подчеркнул он, этот процесс нельзя остановить без негативных последствий, похожих на крушение поезда.

В октябре газета The New York Times (NYT) со ссылкой на ученых сообщила, что в США может произойти крупное землетрясение из-за разлома в тектонической плите вдоль побережья штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон.

Ранее ученые раскрыли тайну странных кругов на поверхности Венеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами