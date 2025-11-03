В Италии заявили о риске повторного обрушения исторической башни в Риме

В настоящее время существует риск повторного обрушения башни в историческом центре Рима. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на префекта города Ламберто Джаннини.

По его словам, под завалами остается один рабочий. Префект отметил, что он подает признаки жизни. Спасатели продолжают проводить спасательную операцию.

«Мы можем сказать, что это будет очень долгая и сложная операция, поскольку риск обрушения чрезвычайно высок. Мы приложим все усилия», — сказал Джаннини.

3 ноября в историческом центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение старинной башни Торре-деи-Конти, в которой в этот момент проводились реставрационные работы. По сообщению итальянских СМИ, вначале с крыши упала часть штукатурки, после чего последовал более масштабный обвал с большим шумом и огромным облаком пыли. Ранение получил один рабочий, четверых удалось спасти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

