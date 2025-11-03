На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Италии заявили о риске повторного обрушения исторической башни в Риме

ANSA: существует риск повторных обрушений древней башни в центре Рима
true
true
true
close
Remo Casilli/Reuters

В настоящее время существует риск повторного обрушения башни в историческом центре Рима. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на префекта города Ламберто Джаннини.

По его словам, под завалами остается один рабочий. Префект отметил, что он подает признаки жизни. Спасатели продолжают проводить спасательную операцию.

«Мы можем сказать, что это будет очень долгая и сложная операция, поскольку риск обрушения чрезвычайно высок. Мы приложим все усилия», — сказал Джаннини.

3 ноября в историческом центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение старинной башни Торре-деи-Конти, в которой в этот момент проводились реставрационные работы. По сообщению итальянских СМИ, вначале с крыши упала часть штукатурки, после чего последовал более масштабный обвал с большим шумом и огромным облаком пыли. Ранение получил один рабочий, четверых удалось спасти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова высказалась о падении башни в Риме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами