Российские силы ударили по предприятию ВПК и объектам энергетики Украины

МО: ВС РФ поразили предприятию ВПК и объектам энергетики Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные Силы России (ВС РФ) в течение суток поразили предприятие военной промышленности (ВПК) Украины, а также пункты временной дислокации украинских сил и и иностранных наемников в 152 районах. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Российские силы также нанесли удары по колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили и уничтожили в зоне спецоперации четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, ракету большой дальности «Нептун», а также 118 беспилотников самолетного типа.

До этого сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие уничтожили в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) американский БТР и 12 украинских бойцов. Кадры ликвидации глава республики опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны назвали потери ВСУ в зоне СВО за сутки.

