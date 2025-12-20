МО: силы ПВО за сутки уничтожила ракету «Нептун», снаряды HIMARS и 118 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции перехватили четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что также средства ПВО сбили ракету большой дальности «Нептун» и 118 беспилотников самолетного типа.

18 декабря сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами в результате ночного удара. Украинские установки были размещены на разрушенной ферме в восточном пригороде Сум в селе Токари.

До этого координатор николаевского подполья рассказал, что российские военнослужащие ударили баллистической ракетой «Искандер» по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались использовать редкую турецкую бронемашину Cobra.