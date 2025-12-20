Сбер запустил бесплатные налоговые консультации

Сбер расширил линейку сервисов для индивидуальных предпринимателей для помощи бизнесу, сообщает пресс-служба банка.

«В ходе подготовки инициатив для поддержки малого бизнеса от Сбера в связи с грядущими изменениями в налоговом законодательстве мы уделили особое внимание обращению предпринимателя на «Прямой линии президента». В развитие этих решений мы оперативно связались с владельцами пекарни «Машенька» из Подмосковья и подробно обсудили реальные потребности предпринимателей», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он добавил, что по итогам «Прямой линии» Сбер запустил бесплатные консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета.

«Для нас важно быть рядом с предпринимателями, помогая им уверенно развивать бизнес и вносить вклад в экономику страны», — сказал Ведяхин.

Также благодаря Сберу предприниматели смогут протестировать бухгалтерские сервисы, среди которых онлайн-бухгалтерия и бухгалтерский аутсорсинг.