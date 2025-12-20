Посол оценил отношения РФ и ЦАР

Россия и Центрально-Африканская Республика (ЦАР) активно взаимодействуют на площадке Совбеза ООН. Об этом ТАСС рассказал посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

«Недавно обсуждался вопрос о продлении на год мандата миссии ООН. Последние два года Россия поддерживает, до этого воздерживалась. Причем поддержка была также в контексте учета пожеланий ЦАР с учетом текущих приоритетов страны», — сказал дипломат.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент РФ Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. Вторая министерская конференция проходит с 19 — 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.