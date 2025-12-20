На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Great Wall выпустит хетчбэк в стиле ретро

Great Wall анонсировал новую модель в стиле ретро под новым брендом
true
true
true
close
carnewschina.com

Китайский концерн Great Wall Motor анонсировал новый хетчбэк в ретро-стиле, сообщает carnewschina.com.

Судя по появившемся в Сети тизерным изображениям, автомобиль получит большой хромированный задний бампер, округлый и удлиненный кузов, шильдик с названием на крышке багажника, а также маленькие фонари. Боковины шин будут окрашены белой краской. Фото салона нет, но скорее всего он будет также выполнен в стиле старых автомобилей.

Отмечается, что хетчбэк будет выпускаться под новым брендом. Название модели, также как и дата премьеры производитель пока держит в секрете.

До этого компания Renault показала концептуальную модель автомобиля, который является предвестником модели Twingo четвертого поколения. Серийная версия появится в 2026 году.

В основе нового Twingo лежит платформа AmpR Small, на которой будет базироваться и другой электрический хетчбэк Renault — возрожденный Renault 5, продажи которого начнутся в 2024 году. Новый Twingo будет внешне напоминать классическую модель первого поколения, которая продавалась в Европе с 1992 по 2007 год.

Также известно, что автомобиль будет экономно расходовать энергию: 10 кВт.ч на 100 км. На европейском рынке новый Renault Twingo будет стоить около 20 тыс. евро (2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что GAC вывел на китайский рынок кроссовер Aion Hyper HT с дверями «крыло чайки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами