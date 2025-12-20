Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 555 военнослужащих

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации за сутки составили около 1 555 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия потеряла до 200 человек, в зоне ответственности «Запада» — более 240, «Юга» — свыше 265, «Центра» — до 525, «Востока» — более 260 и «Днепр» — до 65.

17 декабря глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ с начала года потеряли в зоне боевых действий почти 500 тысяч военных.

Кроме того, по словам министра, украинская армия в 2025-м потеряла более 103 тысяч различных образцов вооружения и военной техники, включая около 5,5 тысячи единиц оружия западного производства.

Также Белоусов сообщил, что почти в два раза снизились возможности ВПК Украины по серийному производству военной техники.

Ранее на Украине заявили о потере вертолета Ми-24.