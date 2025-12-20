На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы суточные потери ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 555 военнослужащих
true
true
true
close
Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации за сутки составили около 1 555 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия потеряла до 200 человек, в зоне ответственности «Запада» — более 240, «Юга» — свыше 265, «Центра» — до 525, «Востока» — более 260 и «Днепр» — до 65.

17 декабря глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ с начала года потеряли в зоне боевых действий почти 500 тысяч военных.

Кроме того, по словам министра, украинская армия в 2025-м потеряла более 103 тысяч различных образцов вооружения и военной техники, включая около 5,5 тысячи единиц оружия западного производства.

Также Белоусов сообщил, что почти в два раза снизились возможности ВПК Украины по серийному производству военной техники.

Ранее на Украине заявили о потере вертолета Ми-24.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами