Неудачная реставрация: в центре Рима рухнула знаменитая башня Конти

Во время реставрации в Риме обрушилась башня Конти, есть пострадавшие

В историческом центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение старинной башни Торре-деи-Конти, в которой в этот момент проводились реставрационные работы. По сообщению итальянских СМИ, вначале с крыши упала часть штукатурки, после чего последовал более масштабный обвал с большим шумом и огромным облаком пыли. Ранение получил один рабочий, четверых удалось спасти, еще один к настоящему времени заблокирован в башне, спасатели ищут способы его освобождения.

В центре Рима, недалеко от Императорских форумов, частично обрушилась башня Торре-деи-Конти, где проводились реставрационные работы, сообщает агентство ANSA.

Район оцеплен спасателями, вероятность дальнейшего обрушения здания сохраняется. На месте происшествия находятся мэр Рима Роберто Гуальтьери и итальянский министр культуры Алессандро Джули.

Всего в реставрационных работах сегодня были задействованы одиннадцать человек. К настоящему времени известно об одном пострадавшем рабочем — 64-летний мужчина был извлечен из-под обломков и доставлен в больницу с травмой головы, его состояние оценивается как тяжелое. К моменту публикации материала еще один рабочий находился под завалами: как сообщает Corriere della Sera, он жив, пребывает в сознании, спасатели ищут способы его разблокирования.

Ситуация осложняется тем, что один из повторных обвалов едва не задел пожарных и их лестницу, из-за чего спасательную операцию пришлось временно приостановить. Одного из спасателей пришлось госпитализировать из-за повреждения глаз. Рабочих, которые находились снаружи, на строительных лесах, удалось снять. По данным Ansa,

обрушение произошло из-за внезапного разрушения внутренних несущих конструкций башни.

Прокуратура Рима начала расследование по статье о «нанесении непредумышленных телесных повреждений». Следователи совместно со специалистами технических служб намерены установить причины ЧП и проверить, не было ли нарушений техники безопасности.

Что известно о башне Торре-деи-Конти

Башня Торре-деи-Конти когда-то была одной из самых заметных построек средневекового Рима: ее высота достигала 60 метров (примерно как современный 20-этажный дом). Строительство было начато в IX веке графом Пьетро деи Конти, в 1203–1216 годах здание сильно перестроили и надстроили по распоряжению его потомка, папы Римского Иннокентия III. После этого родовая резиденция Конти в буквальном смысле возвышалась над Римом.

Башня несколько раз получала серьезные повреждения из-за природных катаклизмов: ее высота последовательно уменьшалась в результате землетрясений 1348, 1630 и 1644 годов. В современном состоянии ее высота составляла 29 метров.

В XIV–XVII веках башня считалась непригодной для жизни и стояла заброшенной, в конце XVII века папа Римский Александр VIII восстановил ее и укрепил сохранившуюся нижнюю часть контрфорсами. Примерно в этом виде она дошла до наших дней.

В 1937 году итальянский диктатор Бенито Муссолини передал башню федерации штурмовых отрядов Ардити. (Ардити переводится с итальянского как «отважные» или «храбрецы», некий аналог современных подразделений спецназа). В 1938 году в башне был устроен мавзолей генерала Ардити и президента федерации Алессандро Паризи, погибшего в том же году в автокатастрофе. Останки генерала до сих пор хранятся там в саркофаге римской эпохи.

В 2022 году власти Рима начали реставрацию башни, которая должна была завершиться в 2026 году.

«Италия рухнет вся»

На случившееся откликнулась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она напомнила, что в мае 2025 года итальянские власти сообщили о том, что выделили на военную и гуманитарную поддержку Украины €2,5 млрд, в том числе €1 млрд — для беженцев и €310 млн — на поддержку государственного бюджета.

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — саркастически написала Захарова.