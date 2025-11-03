Захарова: Италия рухнет вся, пока будет бессмысленно тратить деньги на Украину

Италия «рухнет вся», если власти страны продолжат бессмысленно тратить деньги на поддержку Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя падение исторической башни Торре-деи-Конти в центре Рима.

Дипломат напомнила, что в мае МИД Италии отчитался о поддержке Украины. По данным ведомства, страна выделила на военную помощь и взносы €2,5 млрд.

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — написала Захарова.

О падении исторической башни в Риме несколькими часами назад сообщило издание Corriere della Sera. По предварительным данным, в результате инцидента один рабочий получил ранения, еще четверо других застряли в верхней части башни, но были спасены.

Позже в историческом центре Рима произошло повторное обрушение средневековой башни Конти. На место прибыла машина скорой помощи.

