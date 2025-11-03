На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве вновь действуют почасовые графики отключения света

ДТЭК: в Киеве снова ввели почасовые графики отключения электричества
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Почасовые графики отключения электричества снова введены в Киеве. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

Графики снова заработают с 16:00 в отдельных районах столицы. Кроме того, ограничения будут действовать и в некоторых областях Украины.

Накануне издание Politico заявило, что украинский президент Владимир Зеленский сделал бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого «козлом отпущения» на фоне проблем с электроснабжением в стране. Эксперт по внешней политике, консультировавший правительство республики отметил, что некоторые районы Украины рискуют остаться без электричества до начала весны. По его словам, в киевских квартирах уже по 10 градусов тепла.

1 ноября политолог и экономист Александр Дудчак рассказал, что европейские страны не смогут помочь Украине с восстановлением электроснабжения и отопления в преддверии зимы.

Ранее часть районов Киева осталась без света и тепла из-за перепадов напряжения.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами