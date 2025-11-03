В Киеве вновь действуют почасовые графики отключения света

Почасовые графики отключения электричества снова введены в Киеве. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

Графики снова заработают с 16:00 в отдельных районах столицы. Кроме того, ограничения будут действовать и в некоторых областях Украины.

Накануне издание Politico заявило, что украинский президент Владимир Зеленский сделал бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого «козлом отпущения» на фоне проблем с электроснабжением в стране. Эксперт по внешней политике, консультировавший правительство республики отметил, что некоторые районы Украины рискуют остаться без электричества до начала весны. По его словам, в киевских квартирах уже по 10 градусов тепла.

1 ноября политолог и экономист Александр Дудчак рассказал, что европейские страны не смогут помочь Украине с восстановлением электроснабжения и отопления в преддверии зимы.

Ранее часть районов Киева осталась без света и тепла из-за перепадов напряжения.