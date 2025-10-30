В Киеве частично пропали свет и тепло

Некоторые районы Киева остались без света и отопления из-за сильных перепадов напряжения в сети. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Как отмечается, компания «Укрэнерго» предупреждала об ограничениях энергопотребления в ряде областей республики. Однако после 22:00 (23:00 мск) они должны были прекратиться.

25 октября бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец написала в соцсетях, что предстоящая зима будет самой тяжелой для страны по сравнению со всеми предыдущими. По ее словам, это касается и отопительного сезона.

Сейчас даже в Киеве наблюдается сложная ситуация, подчеркнула экс-чиновница. Она добавила, что в большинстве регионов страны из-за повреждения энергетической инфраструктуры днем действуют графики отключения света. Бывает, что люди сидят без света до 12 часов. При этом наиболее трудная ситуация сложилась в Черниговской и Сумской областях.

На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за регулярных перебоев в подаче энергии и роста цен украинские заводы могут закрыться.

Ранее две киевские теплоэлектроцентрали перестали работать.