Эксперт заявил, что Европа не поможет Украине с энергетикой

Аналитик Дудчак: Европа не сможет помочь энергетике Украины
Sofiia Gatilova/Reuters

Европейские страны не смогут помочь Украине с восстановлением электричества и отопления в преддверии зимы. Об этом РИА Новости заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

«На технический каннибализм рассчитывать тоже не приходится. Стандарты с Западом разные, да и заниматься этим некому. Европа специалистов-ремонтников взамен отправленных на фронт украинских не направит», — подчеркнул он.

30 октября немецкая газета Bild писала, что Украину из-за ударов российской армии по ее энергетической инфраструктуре грядущей зимой может ждать катастрофа. Согласно публикации, в настоящее время уже повреждено около 60% украинской газовой инфраструктуры. С начала боевых действий только по объектам украинского энергохолдинга ДТЭК Россия нанесла 210 ударов ракетами и дронами, из них 54 — по одной электростанции.

Ранее в США предупредили о трудностях с отоплением зимой на Украине.

