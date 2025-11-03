В Святогорской лавре рассказали о заседаниях по делу митрополита УПЦ

В Днепре в один день проходят четыре суда по делу митрополита Арсения

В Днепре в понедельник одновременно проходят четыре судебных заседания по делу митрополита Святогорского Арсения. Об этом сообщила пресс-служба Святогорской лавры.

По ее информации, основное заседание в Соборном районном суде по избранию меры пресечения митрополиту Арсению началось в 9:15 мск. Накануне, 2 ноября, слушание длилось восемь часов — с 10:00 до 18:00 мск, и митрополит находился в зале суда все это время.

Во время заседания 2 ноября адвокаты просили перенести слушание на понедельник, объясняя, что в выходные канцелярия суда не работает и защита не может подавать документы. После более чем часового совещания судья отклонила ходатайство.

Большую часть времени участники изучали материалы дела. Попытка просмотра видеозаписи задержания митрополита Арсения 28 октября сорвалась из-за технических неполадок, и видео удалось показать только после приезда специалиста около 16:30 мск. В 18:00 мск судья согласилась на пернос до следующего дня.

3 ноября помимо продолжения основного заседания были запланированы еще три слушания в разных судах Днепра. Так, в 10:00 мск в Шевченковском районном суде прошло заседание по исправлению технической ошибки в фамилии. В 10:30 мск в Чечеловском районном суде рассматривалась жалоба адвокатов на нарушение прав митрополита из-за незаконного содержания под стражей с 30 сентября без решения суда, а с 13:30 мск в Соборном суде рассматривалось заявление защиты об отводе прокурору Ларисы Владимировны Дальберг.

Митрополит Арсений был задержан в апреле 2024 года. Священника подозревают в распространении сведений о перемещениях и позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Союза православных журналистов, митрополит просил ВСУ не препятствовать верующим посещать православный храм. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее СБУ задержала митрополита УПЦ Арсения сразу после его выхода из СИЗО.