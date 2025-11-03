Эксперты назвали аспект, который поможет решить судьбу УПЦ

РИА: судьба УПЦ будет ясна, когда ее статус будет обозначен РФ и Украиной

На Украине началось судебное рассмотрение дела о запрете Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в материале РИА Новости.

По информации агентства, заседание Киевского апелляционного суда, прошедшее 30 октября, длилось почти пять часов, после чего вынесение решения перенесли на декабрь. У здания суда при этом собрались сотни верующих.

Процесс стал возможен после принятия Верховной радой в августе 2024 года поправок к закону «О свободе совести и религиозных организациях». Согласно изменениям, деятельность религиозных структур может быть прекращена, если их центр находится в государстве, признанном «осуществляющим вооруженную агрессию против Украины».

На основании этих положений Госслужба по этнополитике и свободе совести подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии, указав на аффилированность УПЦ с Московским патриархатом.

Однако, как сообщил представитель защиты протоиерей Никита Чекман, ведомство не предоставило полный пакет документов, включая одну из служебных записок, засекреченную под грифом «для служебного пользования». Защита также подала ходатайство о переносе заседания, поддержанное судом.

Политолог Алексей Макаркин отметил, что перенос не означает смягчения позиции властей: подобные решения часто принимаются по процедурным причинам и не предвещают изменения итогового вердикта.

Согласно материалу РИА Новости, переносы судебных заседаний по делам, связанным с УПЦ, происходят нередко — аналогичная практика наблюдалась, например, при рассмотрении вопросов о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры и выселении монахов из обители.

По мнению Макаркина, у церкви остаются весомые юридические возможности. В случае вынесения решения о ликвидации Киевская митрополия может обратиться в Европейский суд по правам человека, где, по словам эксперта, возникнет вопрос о политической мотивированности украинских судебных решений. Таким образом, по его мнению, перенос заседания может быть выгоден и властям: удовлетворив ходатайство о переносе, они получают возможность в будущем заявить, что все процедуры были соблюдены и нарушений со стороны суда не допущено.

Как пишет РИА Новости, эксперты пока не берутся прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. По их мнению, исход дела во многом будет зависеть от политической конъюнктуры и позиции руководства страны. Некоторая ясность может появиться лишь тогда, когда вопрос о статусе УПЦ будет четко обозначен обеими сторонами конфликта. Однако Киев пока предпочитает этот аспект не комментировать, сохраняя неопределенность вокруг дальнейшей судьбы церкви.

Ранее Москалькова обратилась в ООН из-за слушаний о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.