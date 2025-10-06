На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москалькова обратилась в ООН из-за слушаний о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ

Москалькова обратилась в ООН из-за слушаний о ликвидации Киевской митрополии УПЦ
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова обратилась в ООН в связи со слушаниями в Киеве о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Омбудсмен назвала это заседание «очередным актом варварства, религиозной дискриминации и мракобесия».

«Обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Международное сообщество должно осудить дискриминацию людей по религиозному признаку, антицерковную политику на Украине, попытки, по сути, перечеркнуть тысячелетнее духовно-культурное наследие целого народа», — написала она.

30 сентября заседание было перенесено на месяц.

Иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), был подан госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести.

Ранее в ООН заявили, что гонения на УПЦ ограничивают свободу вероисповедания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами