Москалькова обратилась в ООН из-за слушаний о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ

Москалькова обратилась в ООН из-за слушаний о ликвидации Киевской митрополии УПЦ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова обратилась в ООН в связи со слушаниями в Киеве о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Омбудсмен назвала это заседание «очередным актом варварства, религиозной дискриминации и мракобесия».

«Обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Международное сообщество должно осудить дискриминацию людей по религиозному признаку, антицерковную политику на Украине, попытки, по сути, перечеркнуть тысячелетнее духовно-культурное наследие целого народа», — написала она.

30 сентября заседание было перенесено на месяц.

Иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), был подан госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести.

Ранее в ООН заявили, что гонения на УПЦ ограничивают свободу вероисповедания.