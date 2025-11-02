Федерация еврейских общин ждет извинений от муфтия Чечни

Федерация еврейских общин России не удовлетворилась объяснениями муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева относительно его высказываний в адрес иудеев. Об этом заявил руководитель департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин, передает «Коммерсантъ».

Муфтий в ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» заявил, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи». После критики главного раввина России Берла Лазара Межиев пояснил, что имел в виду «атеистов, сионистов и нацистов в Европе».

«Перевод был опубликован на сайте государственного информационного агентства Чечни «Грозный-информ» и пропал оттуда только после публикации заявления главного раввина России», — отметил Горин.

Главный раввин России Берл Лазар назвал слова муфтия «оскорбительными для всего еврейского народа» и обвинил его в попытке разрушить межконфессиональный мир. В ФЕОР подчеркивают, что Межиев до сих пор не предоставил точного перевода своих слов.

