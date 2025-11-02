На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Федерация еврейских общин ждет извинений от муфтия Чечни

Федерация еврейских общин ждет извинений от муфтия Чечни Межиева
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Федерация еврейских общин России не удовлетворилась объяснениями муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева относительно его высказываний в адрес иудеев. Об этом заявил руководитель департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин, передает «Коммерсантъ».

Муфтий в ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» заявил, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи». После критики главного раввина России Берла Лазара Межиев пояснил, что имел в виду «атеистов, сионистов и нацистов в Европе».

«Перевод был опубликован на сайте государственного информационного агентства Чечни «Грозный-информ» и пропал оттуда только после публикации заявления главного раввина России», — отметил Горин.

Главный раввин России Берл Лазар назвал слова муфтия «оскорбительными для всего еврейского народа» и обвинил его в попытке разрушить межконфессиональный мир. В ФЕОР подчеркивают, что Межиев до сих пор не предоставил точного перевода своих слов.

Ранее помощник Кадырова пообещал «разъяснительные беседы» женщинам без платков.

