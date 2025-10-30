Главный раввин России раскритиковал заявление муфтия Чечни о «врагах Аллаха»

Главный раввин России Берл Лазар подверг критике заявление муфтия Чеченской Республики Салаха Межиева о том, что иудеи являются «врагами Аллаха». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет о заявлении, которое Межиев сделал в эфире ток-шоу «Чеченская история. Война и мир». Он сказал: «Издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм».

«Слова господина Межиева оскорбительны для всего еврейского народа и для нашей веры. Но по существу они направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет», — заявил раввин.

По его мнению, высказывание муфтия идет вразрез с официальной позицией мусульманской общины, лидеры которой выступают за межконфессиональный мир и взаимное уважение представителей традиционных религий, в том числе за конструктивный диалог между исламом и иудаизмом. Он выразил надежду, что в ближайшее время ведущие представители ислама в РФ официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева и подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Бога единого.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал «гнать прочь» тех, кто призывает бороться с российскими мусульманами.

Ранее главный раввин России раскрыл, за что евреи чаще всего оказываются в тюрьме.