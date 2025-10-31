Муфтий Чечни отверг обвинения в антисемитизме

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев опроверг обвинения главного раввина России Берла Лазара и заявил, что в своей проповеди на чеченском языке назвал врагами Аллаха не иудеев, а весь Запад. Обращение Межиева привело в своем Telegram-канале Духовное управление мусульман Чечни.

По словам мусульманского лидера, при переводе его проповеди на чеченском языке неизвестные вырвали из контекста его слова.

«Если он опирается на их перевод и после этого делает заявление, то это его большая проблема. В таком случае надо спросить у нас, что мы подразумевали под этим текстом и о чем речь шла», — высказался Межиев о Лазаре.

По словам муфтия, он вел проповедь против врагов всего человечества, объединившихся под флагом Запада и допускающих оскорбления пророка Мухаммада и сожжение Корана. При этом он заявил об уважении ко всем нациям, всем религиям и конфессиям.

«Насчет нашей проповеди, которая была на чеченском языке — все чеченцы понимают, что мы не имеем в виду никакую нацию и никакую религию, мы имеем в виду шайтанов, которые не считаются ни с кем, ни с Божьими законами», — подчеркнул он.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев во время ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» 25 октября заявил, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм». В ответ Лазар призвал российских мусульман дистанцироваться от этих заявлений. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

