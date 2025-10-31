На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Муфтий Чечни отверг обвинения в антисемитизме

Муфтий Чечни заявил, что назвал врагами Аллаха не евреев, а весь Запад
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев опроверг обвинения главного раввина России Берла Лазара и заявил, что в своей проповеди на чеченском языке назвал врагами Аллаха не иудеев, а весь Запад. Обращение Межиева привело в своем Telegram-канале Духовное управление мусульман Чечни.

По словам мусульманского лидера, при переводе его проповеди на чеченском языке неизвестные вырвали из контекста его слова.

«Если он опирается на их перевод и после этого делает заявление, то это его большая проблема. В таком случае надо спросить у нас, что мы подразумевали под этим текстом и о чем речь шла», — высказался Межиев о Лазаре.

По словам муфтия, он вел проповедь против врагов всего человечества, объединившихся под флагом Запада и допускающих оскорбления пророка Мухаммада и сожжение Корана. При этом он заявил об уважении ко всем нациям, всем религиям и конфессиям.

«Насчет нашей проповеди, которая была на чеченском языке — все чеченцы понимают, что мы не имеем в виду никакую нацию и никакую религию, мы имеем в виду шайтанов, которые не считаются ни с кем, ни с Божьими законами», — подчеркнул он.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев во время ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» 25 октября заявил, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм». В ответ Лазар призвал российских мусульман дистанцироваться от этих заявлений. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощник Кадырова пообещал «разъяснительные беседы» женщинам без платков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами