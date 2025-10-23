На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Помощник Кадырова пообещал «личные беседы» женщинам без платков

В Чечне начнут проводить разъяснительные беседы с женщинами без платков
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Чечне начнут проводить разъяснительные беседы с женщинами, которые не носят платок или другой аксессуар, покрывающий голову. Об этом заявил помощник главы региона Рамзана Кадырова, первый замминистра республики по делам молодежи Амир Сугаипов в беседе с ИА «Чечня сегодня».

По словам чиновника, женщины, покрывающие голову, «выглядят достойнее и красивее с точки зрения эстетики, религии и чеченских традиций». При этом Сугаипов отметил, что речь идет не о хиджабе, а «о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям», в частности платке или повязке для головы.

Помощник главы Чечни добавил, что с теми девушками, кто не будет прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы.

«С теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы — и с ними, и с их родителями. Мы переживаем и заботимся о наших сестрах. Все это начато исключительно ради их блага. Да, есть те, кто не сразу понимает, но наша цель — донести до них позицию в доброжелательном ключе», — сказал Сугаипов.

До этого Росстат назвал Чеченскую Республику самым трезвым регионом России. По данным исследования, показатели потребления алкоголя в этом регионе составляют 0,13 литра на душу населения. Второе место заняла Ингушетия — 0,62 литра. На третьем и четвертом месте оказались Дагестан (0,89 литра) и Кабардино-Балкария (2,25 литра). Всем четырем регионам характерно то, что их население составляют преимущественно мусульмане.

В целом показатели потребления алкоголя по всей России достигли минимального значения за последние 26 лет — 7,84 литра на душу населения, свидетельствуют результаты исследования.

Ранее в Чечне запретили «излишества» во время свадеб.

