Муфтий Чечни назвал иудеев «врагами Аллаха». Что ответил главный раввин России?

Главный раввин России Берл Лазар осудил высказывание муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева, назвавшего иудеев «врагами Аллаха». Он заявил, что такие слова оскорбительны для еврейского народа и подрывают многолетние усилия России по укреплению межрелигиозного мира.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев во время ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» 25 октября заявил, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм».

По его словам, это явление не ограничивается одним регионом:

«И неважно, где это происходит — в арабском мире или в Европе, — везде находятся псевдовостоковеды, которые распространяют ложь», — добавил он.

Он также добавил, что «источником идей иудеев является сатанизм» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). После выхода передачи фрагмент с заявлением Межиева стал активно распространяться в соцсетях и вызвал широкий общественный резонанс, включая реакцию религиозных лидеров.

Реакция раввина

Главный раввин России Берл Лазар назвал слова Межиева оскорбительными «для всего еврейского народа и нашей веры». В своем Telegram-канале он отметил, что такие заявления направлены не только против евреев, но и «против всего, что вся Россия строила много лет».

По мнению Лазара, подобная риторика противоречит официальной позиции мусульманской общины, лидеры которой традиционно выступают за межконфессиональный мир. Раввин призвал исламских деятелей России «дистанцироваться от подобных высказываний», чтобы сохранить доверие между религиозными сообществами.

Берл Лазар уже не впервые публично осуждает проявления антисемитизма в России. Осенью 2023 года он резко высказался после погромов в аэропорту Махачкалы и нападения на еврейский центр в Нальчике, заявив, что это результат местных экстремистских настроений, а не событий на Ближнем Востоке.

Высказывание Межиева прозвучало на фоне новой волны напряжения, связанной с ближневосточным конфликтом, и обсуждений роли религии в политических процессах. Межиев занимает пост председателя Духовного управления мусульман Чечни с 2014 года и был переизбран в 2019-м. В 2023 году Владимир Путин наградил его почетной грамотой, а глава Чечни Рамзан Кадыров тогда отметил, что муфтий «вносит большой вклад в духовное развитие республики».

Кто такой Берл Лазар

Берл Лазар — главный раввин России и один из самых влиятельных представителей еврейской общины страны. Он занимает этот пост с 2000 года и возглавляет Федерацию еврейских общин России (ФЕОР). Лазар активно участвует в работе Межрелигиозного совета РФ, где сотрудничает с лидерами ислама, православия и буддизма, продвигая идею межконфессионального мира.

Будущий раввин родился в 1964 году в Милане в семье итальянского раввина, получил образование в США и в конце 1980-х годов переехал в СССР. С тех пор он стал одной из ключевых фигур российского иудаизма, сыграв значительную роль в восстановлении синагог, открытии школ и благотворительных центров. Лазар известен своими резкими высказываниями против антисемитизма и экстремизма. Он неоднократно призывал к межрелигиозному диалогу и взаимному уважению между народами России.

На данный момент федеральные власти никак не комментировали ситуацию. Ни администрация президента, ни Минюст, ни Совет муфтиев России не выступили с официальной реакцией.