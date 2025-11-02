На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия ввела запрет на вывоз технической серы

Правительство России ввело временный запрет на вывоз технической серы
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство России ввело временный запрет на вывоз технической серы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В публикации утверждается, что данное решение должно стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок. Это необходимо для того, чтобы сохранить объемы производства минеральных удобрений, а также обеспечить продовольственную безопасность России.

Ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Мера будет действовать до 31 декабря 2025 года.

В сентябре вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года. Он также анонсировал запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей на тот же срок. По словам вице-премьера, эти меры позволят дополнительно обеспечить рынок РФ нефтепродуктами.

До этого эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила в беседе с НСН, что независимые российские автозаправочные станции (АЗС) столкнулись с дефицитом топлива на фоне неподъемных закупочных цен.

Ранее страна — член ЕАЭС ввела запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов.

