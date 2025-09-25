Вице-премьер анонсировал продление запрета на экспорт российского бензина

Новак: правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с журналистами Новак также анонсировал запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей на тот же срок. По словам вице-премьера, эти меры позволят дополнительно обеспечить рынок РФ нефтепродуктами.

До этого эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила в беседе с НСН, что независимые российские автозаправочные станции (АЗС) столкнулись с дефицитом топлива на фоне неподъемных закупочных цен. По ее словам, в ближайшее время на этом фоне стоимость бензина вырастет до «космических» показателей.

Накануне газета «Известия» писала, что в некоторых российских регионах АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина. Так, по словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, из-за чего и были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя.

