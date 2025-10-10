На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страна — член ЕАЭС ввела запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов

Правительство Киргизии временно запретило вывозить нефть и нефтепродукты
Jonathan Alcorn/Reuters

Власти Киргизии ввели временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов из страны за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев подписал соответствующее постановление 7 октября 2025 года. Согласно документу, ограничения распространяются на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом нефти и нефтепродуктов. Исключение составляют мазут и печное топливо, которые производятся на нефтеперерабатывающих заводах. В течение какого времени будет действовать запрет, не уточняется.

Из пресс-релиза следует, что председатель правительства республики на днях провел совещание по вопросам обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов и логистикой. Особое внимание они уделили таким темам, как стабильность поставок и предотвращение необоснованного роста цен.

Касымалиев по итогам совещания поручил создать достаточные резервы нефтепродуктов, а также усилить контроль за формированием цен на горюче-смазочные материалы. Задачи были распределены между профильными государственными органами.

9 октября заместитель главы кабинета министров РФ Александр Новак поручил министерству энергетики отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен. Вице-премьер подчеркнул, что сейчас ситуация на рынке «в целом стабильная», при этом сохраняется запрет на экспорт топлива.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, что стало причиной повышения цен на нефтепродукты.

