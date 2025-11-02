На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Берлине сообщили о закрытии крупного центра для беженцев с Украины

В Берлине в аэропорту Тегель до конца года закроют центр для беженцев с Украины
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В Берлине закроют крупный центр приема беженцев из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По информации журналистов, он расположен в здании бывшего аэропорта «Тегель», который был переоборудован под прием беженцев. Помещение планируют закрыть до конца текущего года.

На территории центра проживало порядка пяти тысяч граждан, однако на данный момент из осталось около 1,5 тыс. В дальнейшем беженцев хотят размещать децентрализовано.

До этого The Telegraph со ссылкой на данные польской пограничной службы писала, что почти сто тысяч молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет уехали из страны за два месяца после того, как власти отменили запрет на выезд для этой категории граждан. По данным издания, с августа границу с Польшей пересекли 98,5 тыс. мужчин, тогда как за предыдущие восемь месяцев 2025 года этот показатель составлял лишь около 45 тыс.

29 октября газета Politico сообщила, что политики Германии и Польши — страны, где проживает наибольшее число украинских беженцев в ЕС — выражают недовольство ростом притока молодых украинских мужчин, которые начали массово въезжать после смягчения правил выезда с Украины.

Ранее премьер Баварии призвал ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию.

