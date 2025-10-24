На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Баварии призвал ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию

Премьер Зедер: ЕС и ФРГ должны ограничить приток молодых мужчин с Украины
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Европейский союз и правительство Германии должны ограничить приток молодых мужчин с Украины. Об этом заявил премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер немецкой газете Bild.

«Мы должны регулировать и значительно сократить резко возросший приток молодых мужчин с Украины. ЕС и Берлин должны воздействовать на Киев, чтобы смягченные правила выезда были снова ужесточены», — сказал глава баварского кабмина.

Зедер добавил, что выплаты гражданского пособия украинцам следует прекратить. По его словам, сегодня следует ввести четкие ограничения на прием иностранных граждан.

14 октября министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что с 2022 года около 1,7 млн молодых людей покинули республику. По его словам, значительная часть этих людей уехала за границу для учебы и не смогла вернуться.

В сентябре депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что менее чем за месяц страну покинули 40 тысяч юношей в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее стало известно, что украинцы платят McDonald's тысячи долларов, чтобы не отправляться на фронт.

