Посредники получили 4,5 миллиона рублей за продажу квартиры Долиной

Певица Лариса Долина перевела почти 4,5 миллиона рублей посредникам, которые помогали ей продать квартиру в центре Москвы по указанию мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, в апреле 2024 года между артисткой и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на оказание услуг по поиску покупателя.

«Исполнитель, именуемый в договоре агентством, за вознаграждение обязался от имени, по поручению и за счет клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя названной квартиры», — отмечается в материалах.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее стало известно, после чего Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.