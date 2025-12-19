На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посредники получили 4,5 миллиона рублей за продажу квартиры Долиной

Долина заплатила посредникам 4,5 млн за продажу квартиры по указке мошенников
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Лариса Долина перевела почти 4,5 миллиона рублей посредникам, которые помогали ей продать квартиру в центре Москвы по указанию мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, в апреле 2024 года между артисткой и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на оказание услуг по поиску покупателя.

«Исполнитель, именуемый в договоре агентством, за вознаграждение обязался от имени, по поручению и за счет клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя названной квартиры», — отмечается в материалах.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее стало известно, после чего Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

