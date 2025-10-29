На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух странах Европы оказались недовольны притоком украинских мужчин-беженцев

Politico: в Германии и Польше растет недовольство притоком украинцев
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Политики Германии и Польши — страна, где проживает наибольшее число украинских беженцев в ЕС — выражают недовольство ростом притока молодых украинских мужчин, которые начали массово въезжать после смягчения правил выезда с Украины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на политиков.

В германских правящих кругах заявили, что страна продолжит принимать беженцев, однако общественная поддержка Киева может снизиться, если создастся впечатление, что молодые украинцы избегают военной службы. Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил, что Германия не заинтересована в том, чтобы граждане призывного возраста жили за рубежом, пока их родина ведет войну. Он также считает, что изменения украинского законодательства спровоцировали рост эмиграции, и предложил вернуться к обсуждению ограничений.

В Польше риторика становится жестче: политики заявляли, что Варшаве будет все сложнее объяснять обществу необходимость помогать тем, кто мог бы находиться на службе на Украине и при этом пользуется льготами за счет польских налогоплательщиков.

После изменения правил украинская молодежь стала покидать страну заметно активнее. По данным польской погранслужбы, с начала 2025 года по конец августа границу пересекли почти 45,3 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В течение следующих двух месяцев их число выросло до 98,5 тысячи — около 1,6 тыс. человек ежедневно. Похожая динамика наблюдается и в Германии: если в середине августа въезжало около 19 молодых украинцев в неделю, то в октябре поток вырос до 1,4–1,8 тыс. в неделю, сообщает немецкая пресса со ссылкой на данные МВД ФРГ.

Ранее премьер Баварии призвал ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию.

