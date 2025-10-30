На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о массовом отъезде молодых украинцев из страны

Telegraph: за два месяца почти сто тысяч молодых украинцев уехали из страны
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украинцы массово покидают страну после снятия запрета на выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным пограничной службы Польши, за последние два месяца границу пересекли 99 тыс. украинских мужчин призывного возраста.

В промежутке с января до конца августа 2025 года, когда украинцам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезд за границу, на территорию Польши въехали около 45,3 тыс. мужчин из соседней республики.

Накануне газета Politico сообщила, что политики Германии и Польши — страна, где проживает наибольшее число украинских беженцев в ЕС — выражают недовольство ростом притока молодых украинских мужчин, которые начали массово въезжать после смягчения правил выезда с Украины.

После изменения правил украинская молодежь стала покидать страну заметно активнее. По данным польской погранслужбы, с начала 2025 года по конец августа границу пересекли почти 45,3 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В течение следующих двух месяцев их число выросло до 98,5 тыс. — около 1,6 тыс. человек ежедневно. Похожая динамика наблюдается и в Германии: если в середине августа въезжало около 19 молодых украинцев в неделю, то в октябре поток вырос до 1,4–1,8 тыс. в неделю, сообщает немецкая пресса со ссылкой на данные МВД ФРГ.

Ранее премьер Баварии призвал ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию.

