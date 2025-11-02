В аэропорту Сочи на несколько минут ограничили полеты

Росавиация: в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты, а спустя несколько минут отменили данные меры. Информация об этом появилась в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 10:34 мск.

Представитель Росавиации подчеркнул, что данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

При этом спустя четыре минуты Кореняко опубликовал пост, в котором сообщил об отмене ограничений для воздушной гавани Сочи.

Утром 2 ноября в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы возобновили полеты после временной приостановки. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Оренбург.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

