В трех российских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняли ограничения на полеты

В аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняли ограничения на полеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Оренбург, Пенза, Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Кореняко уточнил, что в период действия данных мер на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Оренбург.

По словам представителя Росавиации, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь над территорией России сбили более 160 беспилотников.