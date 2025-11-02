Москвичам рассказали о погоде в начале ноября

Вильфанд: температура в начале ноября в Москве будет как в начале октября

В начале ноября температура воздуха в Москве будет стремиться к +10°C. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С понедельника, особенно со вторника, столбик термометра будет стремиться к положительной десятиградусной отметке. Такая теплая погода больше характерна по климатическим характеристикам для первой декады октября», — сказал специалист.

Накануне Вильфанд сообщил, что в шести из восьми федеральных округов России будет теплый ноябрь. Последний месяц осени будет теплым в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном федеральных округах РФ. При этом в Сибирском федеральном округе температура также будет около и выше нормы.

31 октября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в эти выходные столицу накроет волна тепла. По ее словам, температура воздуха выйдет за климатическую норму и приблизится к рекордной.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придут зимние заморозки.