Синоптик рассказал, когда в Москву придут зимние заморозки

Синоптик Тишковец: зима наступит в Москве позже обычного
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Метеорологическая зима и формирование снежного покрова возможны в последнюю декаду календарной осени, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ноябрь 2025 будет относительно теплым и сухим, а значит, наступление метеорологической зимы (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), которое обычно происходит около 10 ноября, будет отложено, как и формирование снежного покрова, на последнюю декаду календарной осени», – пообещал синоптик.

Тишковец отметил, что долгосрочный прогноз на предстоящий ноябрь говорит о том, что заключительный месяц сезона «примет теплую эстафету» октября и окажется в Центральной России на два-четыре градуса теплее климатической нормы. При этом, по информации синоптика, недобор осадков в столичном регионе составит 20-30%.

25 октября Тишковец пообещал москвичам хорошую погоду в конце месяца. Синоптик сравнил температурные показатели за годы истории наблюдений, и сделал вывод о том, что в этом году в октябре будут сентябрьские значения столбика термометра.

Ранее москвичам спрогнозировали мокрый снег и ночные морозы в начале ноября.

