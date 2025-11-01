В шести округах РФ ожидается теплый ноябрь

Синоптик Вильфанд предсказал теплый ноябрь в ЦФО, Приволжье, на Урале и в Сибири

В шести из восьми федеральных округов РФ будет теплый ноябрь. Об этом заявил синоптик Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Последний месяц осени будет теплым в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном федеральных округах РФ. При этом в Сибирском федеральном округе температура также будет около и выше нормы.

Холодный ноябрь с температурой ниже нормы прогнозируется на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края.

До этого начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в ноябре температура воздуха тоже будет выше нормы.

При этом в Москве ноябрь начнется с похолодания — в ближайшие выходные, 1 и 2 ноября, в столице будет дождливая погода, а температура воздуха опустится. 1 ноября температура воздуха будет находиться в пределах +5...+6°C, с северо-востока, юга и юго-востока ожидаются порывы ветра до 5 м/с.

