На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В шести округах РФ ожидается теплый ноябрь

Синоптик Вильфанд предсказал теплый ноябрь в ЦФО, Приволжье, на Урале и в Сибири
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В шести из восьми федеральных округов РФ будет теплый ноябрь. Об этом заявил синоптик Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Последний месяц осени будет теплым в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном федеральных округах РФ. При этом в Сибирском федеральном округе температура также будет около и выше нормы.

Холодный ноябрь с температурой ниже нормы прогнозируется на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края.

До этого начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в ноябре температура воздуха тоже будет выше нормы.

При этом в Москве ноябрь начнется с похолодания — в ближайшие выходные, 1 и 2 ноября, в столице будет дождливая погода, а температура воздуха опустится. 1 ноября температура воздуха будет находиться в пределах +5...+6°C, с северо-востока, юга и юго-востока ожидаются порывы ветра до 5 м/с.

Ранее москвичам рассказали о погоде в начале ноября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами