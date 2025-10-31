На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам пообещали рекордную волну тепла на выходных

Синоптик Позднякова: Москву окутает аномальная волна тепла до +11 градусов
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Последний день октября Москву накроют дожди, которые в столичный регион принесли атмосферные фронты циклона с Балтики. Температура воздуха не превысит +5…+7 градусов, местами осадки будут сильными. Однако в выходные столицу накроет волна тепла, температура воздуха выйдет за климатическую норму и приблизится к рекордной, сообщает kp.ru со ссылкой на прогноз главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой.

Завтра, 1 ноября, и все три предстоящих праздничных дня в столичном регионе не ожидается существенных осадков. По словам синоптика, жители вполне могут планировать поездки за город. При этом 1 и 2 ноября еще будет достаточно прохладно, температура воздуха поднимется максимум до +5…+7 градусов.

«А дальше к нам придет новая волна тепла! В понедельник, 3 ноября, температура повысится до +10 градусов. В День народного единства и в первый рабочий день после праздников (4 и 5 ноября) до +11», — пообещала Позднякова.

Температура воздуха превысит климатическую норму на 3-4 градуса. А в праздничный день 4 ноября она приблизится к рекордному показателю – он был установлен в 1938 году, когда в этот день воздух прогрелся до +11,9 градуса. В этом году ожидается чуть прохладнее, но близко к этой отметке, сообщила синоптик.

По словам синоптиков, тепло задержится в столичном регионе на всю первую декаду ноября.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что ураган «Мелиса», который бушевал на Ямайке, а затем переместился на Кубу, принесет теплую погоду в европейскую часть России. Он напомнил, что к 29 октября ураган ослабел до третьей-четвертой категории. По его словам, «Мелисса» выйдет в район Исландии, но уже в виде внетропического циклона.

Ранее Вильфанд сообщил, что снегом покрыто 50–55% территории России.

