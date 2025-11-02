В Госдуме предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах

Министерству науки и высшего образования России следует увеличить количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях для приема абитуриентов в 2026 году. Об этом РИА Новости заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Партия «Справедливая Россия» призывает Минобрнауки увеличить финансирование с постепенной отменой платного образования», — сказал депутат.

30 октября Минобрнауки сообщило, что в 2026/2027 учебном году ведомство планирует выделить высшим учебным заведениям 620,5 тысячи бюджетных мест, оставив их количество неизменным по сравнению с предыдущим годом. Дополнительно будут выделены около 28,5 тысячи мест для регионов, вошедших в состав РФ.

12 октября член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов обратился с официальным письмом к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, в котором выразил мнение о необходимости увеличения числа бюджетных мест в высших учебных заведениях и расширения квотирования для поступающих из социально уязвимых слоев населения.

Ранее в Минобрнауки рассказали о заполняемость бюджетных мест в вузах.