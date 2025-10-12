На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах

Сенатор Гибатдинов: количество бюджетных мест в вузах нужно увеличить
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов направил письмо министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову, в котором предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах и квоты для льготных категорий абитуриентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Сенатор отметил, что в 2025 году количество бюджетных мест было незначительно сокращено. Также, по словам члена комитета, в России планируется расширить перечень лиц, которые имеют право на поступление по отдельной квоте. На этом фоне Гибатдинов назвал целесообразным рассмотреть возможность увеличения размера такой квоты.

«С целью учета интересов граждан, поступающих в рамках общего конкурса, представляется целесообразным увеличить размер <...> общего числа бюджетных мест <... > по программам бакалавриата и программам специалитета», — говорится в письме сенатора.

В августе Минздрав РФ предложил обязать студентов, поступающих на бюджетные места в медицинские вузы, заключить договор о целевом обучении. Разработанный ведомством законопроект одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства.

Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами