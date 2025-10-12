В Совфеде предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах

Член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов направил письмо министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову, в котором предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах и квоты для льготных категорий абитуриентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Сенатор отметил, что в 2025 году количество бюджетных мест было незначительно сокращено. Также, по словам члена комитета, в России планируется расширить перечень лиц, которые имеют право на поступление по отдельной квоте. На этом фоне Гибатдинов назвал целесообразным рассмотреть возможность увеличения размера такой квоты.

«С целью учета интересов граждан, поступающих в рамках общего конкурса, представляется целесообразным увеличить размер <...> общего числа бюджетных мест <... > по программам бакалавриата и программам специалитета», — говорится в письме сенатора.

В августе Минздрав РФ предложил обязать студентов, поступающих на бюджетные места в медицинские вузы, заключить договор о целевом обучении. Разработанный ведомством законопроект одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства.

Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах.