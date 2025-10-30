На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вузам в 2026/2027 учебном году выделят 620,5 тысячи бюджетных мест

Минобрнауки выделит вузам в 2026/2027 учебном году 620,5 тысячи бюджетных мест
Алексей Мальгавко/РИА Новости

В 2026/2027 учебном году министерство науки и высшего образования РФ планирует выделить высшим учебным заведениям 620,5 тысячи бюджетных мест, оставив их количество неизменным по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил Telegram-канал министерства.

«Общий объем контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год, распределяемый на конкурсной основе, сохранится на уровне прошлого года и составит 620,5 тысячи бюджетных мест», — говорится в опубликованном сообщении.

Дополнительно сообщается о выделении около 28,5 тысячи мест для регионов, вошедших в состав РФ.

12 октября член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибатдинов обратился с официальным письмом к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, в котором выразил мнение о необходимости увеличения числа бюджетных мест в высших учебных заведениях и расширения квотирования для поступающих из социально уязвимых слоев населения. Сенатор подчеркнул, что в 2025 году наблюдалось небольшое уменьшение числа финансируемых государством мест в вузах.

Ранее в Минобрнауки рассказали о заполняемость бюджетных мест в вузах.

